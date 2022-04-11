اليسار الفرنسي أهدر فرصة صعود مرشحه للدور الثاني - علاء اللامي

2022/04/11 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي نتائج الانتخابات الفرنسية: بيروقراطية أحزاب اليسار أفشلت وصول مرشحه إلى الدور الثاني، لو صوت الشيوعيون لمصلحة ميلونشون لواجه ماكرون بدلا من مرشحة اليمين المتطرف لوبين.



إنَّ النسخة الجديدة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية لم تكن جديدة تماما ولكنها حملت بعض المعادلات والأرقام الجديدة.



فقد حلَّ مرشح اليمين ماكرون في المرتبة الأولى - ونحن نتكلم عن الدورة الأولى من الانتخابات أما الثانية فستُجرى بعد أسب ......





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