تسريب معلومات أقوى معالجات Qualcomm سيظهر في هواتف أندرويد

2022/04/11 | 21:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيوفر المعالج المذكور تبعا للخبراء قدرات كبيرة جدا وسرعة عالية في التعامل مع البيانات.

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