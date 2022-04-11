2022/04/11 | 22:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بحدوث تظاهرات في محافظتي بابل والناصرية امام مكاتب “الصرخية”.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “العشرات تظاهروا في ناحية الحمزة ببابل واغلقوا مكاتب الصرخية في المحافظة”.واضاف ان “قائد شرطة بابل وصل للناحية للاستماع الى مطالب المتظاهرين”.وتابع المصدر “فيما تظاهر العشرات امام مكتب الصرخية في محافظة الناصرية”.[…]

ظهرت المقالة تظاهرات في بابل والناصرية امام مكاتب “الصرخية” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات في بابل والناصرية امام مكاتب “الصرخية”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات في بابل والناصرية امام مكاتب “الصرخية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).