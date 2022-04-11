كل شيء اختفى.. مفاجأة صادمة في بيوت الأوكرانيين العائدين

2022/04/11 | 22:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما غادر الجنود الروس قرية نوفي بايكيف الأوكرانية بعد أشهر من احتلالها، عادت نتاليا سامسون إلى منزلها لتكتشف أنهم قاموا بسرقة مجوهراتها وعطورها ووسادة وعددا من العملات القديمة.

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