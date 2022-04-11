مومباي الهندي يعاقب القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

2022/04/11 | 22:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خسر فريق القوة الجوية أمام مومباي سيتي الهندي بهدفين لهدف في دوري أبطال آسيا.والتقى الفريقان على استاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن الجولة الثانية من البطولة.يتبع..

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