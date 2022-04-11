2022/04/11 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإتفاق على خطة عمل لمعالجة الإشكاليات وإنهاء الخلافات القائمة بغداد تشترط على الإقليم إدارة ملف النفط عبر شركة جديدة في أربيل بغداد – قصي منذر اربيل – فريد حسن اشترطت بغداد عر وفد حكومة اقليك كردستان ، ارسال عقود النفط المبرمة مع الدول ، وتأسيس شركة جديدة في اربيل ،تدار من قبل وزارة النفط الاتحادية […]

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