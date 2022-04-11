2022/04/11 | 22:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القضاء : العيساوي مطلوب في قضايا قيد التحقيق المحافظات – مراسلو (الزمان) اكد مجلس القضاء الاعلى ، ان وزير المالية الاسبق رافع العيساوي ،مطلوب عن قضايا اخرى لايزال قسم منها قيد التحقيق في محكمتي الجنايات و الجنح وتحقيق الرصافة.
وقال رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة عماد خضير الجابري في بيان تلقته (الزمان) امس إن (بعض […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء : العيساوي مطلوب في قضايا قيد التحقيق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة عماد خضير الجابري في بيان تلقته (الزمان) امس إن (بعض […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء : العيساوي مطلوب في قضايا قيد التحقيق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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