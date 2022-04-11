2022/04/11 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء : العيساوي مطلوب في قضايا قيد التحقيق المحافظات – مراسلو (الزمان) اكد مجلس القضاء الاعلى ، ان وزير المالية الاسبق رافع العيساوي ،مطلوب عن قضايا اخرى لايزال قسم منها قيد التحقيق في محكمتي الجنايات و الجنح وتحقيق الرصافة.وقال رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة عماد خضير الجابري في بيان تلقته (الزمان) امس إن (بعض […]

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