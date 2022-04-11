2022/04/11 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين يزور طهران لمناقشة الإتفاقيات الثنائية العراق يحث الدنمارك على تنمية التعاون في المجالات العسكرية بغداد – الزمان بحث وزير الدفاع جمعة عناد، ونظيره الدنماركي مورتن بودسكوف، التعاون المشترك في المجالات العسكرية والفنية.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس أن (عناد استقبل، في مبنى الوزارة ، نظيره الدنماركي والوفد المرافق له الذي يضم رئيس الأركان ونائب الأمين […]

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