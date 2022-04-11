2022/04/11 | 22:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير التربية: الأعداد الكبيرة من المحاضرين حالت دون تثبيتهم على الملاك الدائم » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 22:15

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية: الأعداد الكبيرة من المحاضرين حالت دون تثبيتهم على الملاك الدائم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية: الأعداد الكبيرة من المحاضرين حالت دون تثبيتهم على الملاك الدائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).