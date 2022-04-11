2022/04/11 | 22:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير التربية : موضوع المحاضرين المجانيين شائك وصعب وبدأ منذ أكثر من 6 سنوات » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 22:14

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