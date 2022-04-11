2022/04/11 | 22:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية : موضوع المحاضرين المجانيين شائك وصعب وبدأ منذ أكثر من 6 سنوات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وزير التربية : موضوع المحاضرين المجانيين شائك وصعب وبدأ منذ أكثر من 6 سنوات » وكالة الأنباء العراقية
محلي
اليوم, 22:14
واع/
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية : موضوع المحاضرين المجانيين شائك وصعب وبدأ منذ أكثر من 6 سنوات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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