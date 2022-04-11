البيت الأبيض: جنرال روسيا الجديد المُشرف على حرب أوكرانيا لن يمحو حقيقة

2022/04/11 | 22:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعيين الجنرال بالجيش ألكسندر دفورنيكوف كقائد لعمليات الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا "لن يمحو حقيقة أن هذا فشل استراتيجي".

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