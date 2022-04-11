مومباي الهندي يدخل تاريخ دوري أبطال آسيا

2022/04/11 | 22:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دخل فريق مومباي سيتي الهندي، تاريخ دوري أبطال آسيا من اوسع أبوابه اليوم الاثنين.وتغلب مومباي على القوة الجوية بهدفين لهدف ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.وبهذا الفوز يعد فريق مومباي أول فريق هندي يحقق الفوز في دوري أبطال آسيا بمسماه الحديث.وتساوى مومباي بالنقاط مع القوة الجوية ليتقاسم معه وصافة المجموعة […]

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