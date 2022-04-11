"الصحة العالمية" تتعقب سلالتين "شقيقتين" لأوميكرون

2022/04/11 | 22:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أنها تعمل على تعقب عشرات من سلالتين جديدتين منبثقتين عن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد.

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