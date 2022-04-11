البيت الأبيض: لا خطط حاليا لزيارة بايدن إلى أوكرانيا

2022/04/11 | 22:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة لا تخطط حاليا لزيارة الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا، بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى كييف.وقالت بساكي خلال مؤتمر صحافي، حول الأمر: “لا نخطط حاليا لزيارة من رئيس الولايات المتحدة إلى أوكرانيا”.هذا وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان إن بايدن، […]

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