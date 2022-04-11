الصين: ارسال السلاح وفرض العقوبات لن تجلب السلام لاوكرانيا

2022/04/11 | 22:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكدت الصين عبر مجلس الأمن الدولي أن فرض العقوبات على روسيا وإرسال الأسلحة لكييف لن يجلب السلام إلى أوكرانيا، وأن العقوبات أشعلت أسعار الغذاء والوقود وفاقمت احتياجات العالم.وصرح مندوب الصين لدى الأمم المتحدة أن التصعيد في العقوبات العشوائية قد نال من أسعار الغذاء والوقود والاحتياجات الأساسية في العديد من دول العالم.وشدد […]

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