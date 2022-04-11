2022/04/11 | 22:55 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أكو ثنائيات غنـائية نجحت بين ممثلين عراقيين ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ikOV8c3mzJY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أكو ثنائيات غنـائية نجحت بين ممثلين عراقيين ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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