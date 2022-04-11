حمادي أحمد: الخسارة أمام مومباي من مفاجآت كرة القدم

2022/04/11 | 22:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد قائد فريق القوة الجوية حمادي أحمد، أن الخسارة أمام مومباي الهندي من مفاجآت كرة القدم.وقال احمد في تصريح لموقع الاتحاد الاسيوي إن “القوة الجوية قدم مباراة رائعة لكن لم ننجح باستغلال الفرص لذلك تلقينا خسارة غير متوقعة”.وبين ان “الكادر التدريبي تابع اداء النادي الهندي قبل المباراة وكنا نعول على الفوز […]

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