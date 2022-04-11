2022/04/11 | 23:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المستشار النمساوي كارل نهامر أنه نقل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإجراء مفاوضات مباشرة.وقال نهامر عبر قناة “فيلت” التلفزيونية الألمانية: “أخبرته بأن الرئيس زيلينسكي يريد إجراء اتصال مباشر من أجل المفاوضات”.وزار نهامر موسكو اليوم الاثنين والتقى ببوتين، ولكن لم يعقد الجانبان مؤتمرا صحفي عقب الاجتماع.وهذا […]

ظهرت المقالة مستشار النمسا ينقل لبوتين رغبة زيلينسكي في إجراء مفاوضات مباشرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار النمسا ينقل لبوتين رغبة زيلينسكي في إجراء مفاوضات مباشرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار النمسا ينقل لبوتين رغبة زيلينسكي في إجراء مفاوضات مباشرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).