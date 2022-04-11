2022/04/11 | 23:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتج عشرات الأفغان مرددين هتافات "الموت لإيران" أمام القنصلية الإيرانية في مدينة هرات (غرب)، الاثنين، إثر تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للاجئين أفغان يتعرضون للضرب في إيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب فيديو.. تظاهرات مناهضة لإيران في أفغانستان ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب فيديو.. تظاهرات مناهضة لإيران في أفغانستان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).