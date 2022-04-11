ناظم: الحكومة ستواصل عملها وفق القانون لحين تشكيل حكومة جديدة

2022/04/11 | 23:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، أن الحكومة ستواصل عملها وفق القانون لحين تشكيل حكومة جديدة.وقال ناظم لبرنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "هناك مصاعب وتحديات كبيرة في العمل الحكومي"، لافتا الى أن "الحكومة وضعت الحلول لمشكلة المحاضرين المجانيين واتخذت قرارات".وأضاف، أن "الحكومة تمارس عملها وفق القانون"، مؤكدا أن "الحكومة ستواصل عملها لحين تشكيل حكومة جديدة".

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