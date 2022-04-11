فرنسا تطرد 6 جواسيس روس مشتبه بهم يعملون

2022/04/11 | 23:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد بيان صادر عن وزارة الخأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، أن فرنسا تطرد ستة عملاء روس يشتبه في أنهم عملوا كارجية الفرنسية، الاثنين، أن فرنسا تطرد ستة عملاء روس يشتبه في أنهم عملوا كجواسيس "تحت غطاء دبلوماسي" في البلاد.

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