بروتين لتقوية العضلات مع تقدم العمر

2022/04/11 | 23:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحتك ولياقتك مع تقدمك في السن، فقد تحتاج إلى اتباع نظام غذائي يحافظ على قوة العظام والعضلات.وبشكل عام، ينصح خبراء التغذية بالتركيز على تناول الكثير من البروتين في الوجبات.غير أن دراسة علمية حديثة اكتشفت أن هناك نوعاً واحداً من البروتين أفضل من غيره عندما […]

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