شاهد صورة الخطيب الصرخي الذي دعا لهدم قبور اهل البيت بعد اعتقاله

2022/04/11 | 23:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة نون الخبرية على صورة الخطيب

الصرخي الذي دعا لـ "هدم قبور اهل البيت"

بعد اعتقاله من قبل الامن الوطني في

محافظة بابل.

وتظهر الصورة خطيب جامع الفتح في الحمزة

الغربي في محافظة بابل مكبل اليدين

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