سروة عبد الواحد تدعو الأمم المتحدة إلى الاشراف على انتخابات الإقليم

2022/04/11 | 23:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت رئيسة كتلة الجيل الجديد في

البرلمان النائبة سروة عبد الواحد،

اليوم الاثنين، الأمم المتحدة إلى

الاشراف على انتخابات الإقليم فيما

طالبت بدعمها وفق قانون انتخابي عادل.

وكتبت عبد الواحد في تدوينة عل

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