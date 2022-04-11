بعد دعوته لهدم قبور الأئمة .. القبض على خطيب للحركة الصرخية في بابل

2022/04/11 | 23:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الأمن الوطني، القاء القبض

على شخص تهجم على الرموز الدينية ومراقد

آل البيت (ع) في بابل.





وذكر الجهاز في بيان، انه"استناداً إلى

ما ورد في مقطع فيديو جرى تداوله عبر

مواقع التواصل الاجتماعي وتم

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