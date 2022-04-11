شاهد بالفيديو.. عراقية مسيحية تناشد مقتدى الصدر من قلب امريكا

2022/04/11 | 23:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mRI_Mmjjs6k

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