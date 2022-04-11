منظمة التجارة العالمية: نمو التجارة عالميا قد يتراجع إلى النصف بسبب الحرب في أوكرانيا

2022/04/11 | 23:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهر تقرير لأمانة منظمة التجارة العالمية أن الحرب في أوكرانيا قد تؤدي إلى تراجع النمو المتوقع في التجارة العالمية بنحو النصف عام 2022.وتتوقع الدراسة أن تؤدي الأزمة إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستوى يتراوح بين 3.1 و3.7 بالمئة هذا العام، في حين ينتظر أن يستقر نمو التجارة العالمية بين […]

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