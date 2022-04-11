امتداد تهاجم قانون الامن الغذائي: نافذة جديدة لتعتاش عليها الاحزاب التقليدية

2022/04/11 | 23:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتبرت حركة امتداد اليوم الاثنين، قانتون الامن الغذائي الذي صوت عليه مجلس النواب قبل فترة هو نافذة جديدة لتعتاش عليها الاحزاب التقليدية.وقال القيادي في الحركة مسعد الراجحي لوكالة “ايرث نيوز” ان “الأحزاب السياسية التقليدية ونهجها في حكومات التوافق والائتلافات السابقة ولاكثر من ١٧ عام هي السبب المباشر في تدمير الإقتصاد الوطني العراقي […]

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