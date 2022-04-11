قانوني يوضح عقوبة خطيب دعوة

2022/04/11 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

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أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنيبن، عقوبة خطيب جامع الفتح في بابل الذي دعا الى "هدم قبور اهل البيت".

وقال التميمي في بيان، "يعاقب قانون العقوبات بالحبس 3 سنوات في المادة 372 منه على ذلك، وينطبق عليها المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب لانه يراد منها الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار المجتمعي".

وأضاف، "بالتاكيد القول الفصل سيكون لمحكمة التحقيق، وهذه الجريمة تسمى المساس بالرموز الدينية والعقائد والقيم المجتمعية وهذه عقوبة الخطيب والصرخي القانونية".

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