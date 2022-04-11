قرارات للجنة الخبراء في الاتحاد العراقي لكرة القدم

2022/04/11 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس وزير الشباب والرياضة، رئيس الإتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الإثنين، الاجتماع الذي عقدته لجنة الخبراء والأكاديميين المُشَكَلة بموجب الأمر الوزاري ، لمناقشة واقع الكرة العراقية والاستراتيجية المستقبلية.وقال بيان لقسم الإعلام والإتصال الحكومي، تلقته (بغداد اليوم)، انه "نوقش خلال الجلسة محاور عدة تطرق فيها المجتمعون لأبرز التوصيات التي وضعتها اللجنة في الاجتماعين السابقين للنهوض بواقع كرة القدم العراقية".

واضاف انه "تقرر تخصيص ميزانية مستقلة لرعاية وتطوير الفئات العمرية كونها الأساس لبناء كرة القدم حقيقية عبر وضع ستراتيجية بعيدة المدى ، وضرورة أن يكون مدربو هذه الفئات من الخبراء الأجانب و حملة الشهادة الاسيوية (A) و أصحاب الخبرة في التعامل مع الاعمار ومن يتمتعون بسمعة حسنة في المجتمع الرياضي".واشار الى "تضمين محور النقاش الثاني التنسيق مع وزارة التربية بشأن أنتقاء المواهب من خلال تفعيل دوري التربيات الذي يمثل احد اهم روافد التنافس، فيما اكد المحور الثالث على ضرورة تعديل نظام الدوري ورعاية الاندية الجماهيريه للارتقاء بادائها الاداري والتركيز على تطوير وتحديث معلومات المدرب العراقي لاسيما المتميزيين والشباب منهم عبر ارسالهم في معايشات تدريبية أوربية".وتقرر ايصا "تشكيل لجنة فنية لاختيار اللاعبيين العراقيين المغتربين، مع التركيز على تطبيق معايير وضوابط منح أجازات تأسيس الاندية من خلال وزارة الشباب والرياضة كون أغلبها يفتقر الى هذه المعايير التي تتعلق في المجالات الاداري والفني والمالي والبنى التحتية".وعد، ان "المحور الاهم هو تفعيل نظام التراخيص كونه يمثل جزءا مهما من عملية النهوض بواقع كرة القدم العراقية إذ إن أغلب الأندية غير ملتزمة به، فضلًا عن إفتقارها للبنى التحتية التي تؤهلها لوضع برامج وخطط تطويرية، إذ لا يوجد فيها ( ملاعب تدريب ، قاعات رشاقة ، مسبح ، قاعة مغلقة ، حمامات ساونا)، وغيرها من مستلزمات النهوض بالواقع الحالي لكرة القدم".واكد الوزير درجال على أهمية الاخذ بالنقاط الحيوية المشار اليها في التوصيات، من وزارة الشباب وإتحاد الكرة مع استمرار عمل اللجنة وما تقدمه من رؤية مهمة لتطوير الواقع الحالي لكرة القدم العراقية.

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