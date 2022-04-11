عبوة صوتية تستهدف مسجد للصرخيين في بابل

2022/04/11 | 23:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في بابل، اليوم الاثنين،

بأن عبوة صوتية انفجرت بالقرب من مسجد

يعود لجماعة الصرخيين بمدينة المسيب.

وقال المصدر ، إن "عبوة صوتية انفجرت

بالقرب من حسينية المجتبى التابعة

للصرخيين في المسيب

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