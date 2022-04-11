قوات هنغارية تسلم معسكرا للبيشمركة بالعراق

2022/04/11 | 23:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق،

اليوم الاثنين، تسلمها معسكرا للتدريب

من القوات الهنغارية.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان، إن

معسكرا يقع داخل مركز تدريب المشاة في

دهوك، وهو ضمن مسؤولية المستشارين

العس

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