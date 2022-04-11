2022/04/12 | 00:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تتوالى المؤشرات وفق تقارير روسية وغربية وأوكرانية حول احتمال شن موسكو لهجوم عسكري واسع النطاق، شرق أوكرانيا، خلال الأيام القليلة القادمة.وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في خطابه المسائي الأحد، إن الأسبوع المقبل سيكون “عصيبا”، محذرا من أن “القوات الروسية ستنتقل إلى عمليات أكبر في شرق أوكرانيا”، حسبما نقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.وعن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تحذيرات زيلينسكي.. هل تطلق موسكو معركة فصل شرق أوكرانيا؟) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تحذيرات زيلينسكي.. هل تطلق موسكو معركة فصل شرق أوكرانيا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).