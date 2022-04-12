2022/04/12 | 00:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب تجمع اقتدار وطن، الثلاثاء، باتخاذ اجراءات صارمة ضد من يستهدف الاسلام وذكر المكتب السياسي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تنتشر بين الفينة والأخرى دعوات منحرفة، تستهدف النيل من الإسلام والمسلمين ومذهب أهل البيت (عليهم السلام)، وهذه الدعوات مثلها كمثل الارهاب الداعشي معروفة الأهداف والمقاصد، لا يهدأ لها بال إلا بانتهاك […]

ظهرت المقالة اقتدار وطن يطالب باجراءات صارمة ضد من يستهدف الاسلام ومحاربة الافكار الضالة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتدار وطن يطالب باجراءات صارمة ضد من يستهدف الاسلام ومحاربة الافكار الضالة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتدار وطن يطالب باجراءات صارمة ضد من يستهدف الاسلام ومحاربة الافكار الضالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).