بعد تطبيع العلاقات.. المغرب وإسبانيا تستأنفان النقل البحري للركاب

2022/04/12 | 00:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستأنف اعتبارا من، الثلاثاء، حركة النقل البحري للركاب بين المغرب وإسبانيا، وفق ما أعلنت وزارة النقل المغربية، ويأتي ذلك بعد تطبيع العلاقات بين الجارين وطي صفحة أزمة دبلوماسية استمرت نحو عام.

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