تلفيق شعري من دفتر السنة-علي السوداني

2022/04/12 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سأكتبُ‭ ‬مثلَ‭ ‬أصدقائي‭ ‬قصائدَ‭ ‬في‭ ‬حبِّ‭ ‬الوطن‭ ‬ بعدها‭ ‬سأعيشُ‭ ‬أحسن‭ ‬عيشة‭ ‬ سأكتب‭ ‬الليلة‭ :‬ ‭ ‬يورانيوم‭ ‬الأرشيف‭ ‬يؤكسدُ‭ ‬فخار‭ ‬اللحظة أُهرطقُ‭ ‬القمحَ‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عجينة‭ ‬نحاسٍ‭ ‬باردة‭ ‬ ثورُ‭ ‬الوليمة‭ ‬يلطعُ‭ ‬أُسَّ‭ ‬البروتون‭ ‬ فمُ‭ ‬التلغراف‭ ‬يتقيأ‭ ‬حامضَ‭ ‬اللبنيكْ‭ ‬ سبايروجيرا‭ ‬خضراء‭ ‬تنام‭ ‬تحت‭ ‬المخدّة “‭ ‬هاشتاك‭ ‬“‭ ‬قويّ‭ ‬يلبطُ‭ ‬في‭ […]

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