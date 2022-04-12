2022/04/12 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سأكتبُ مثلَ أصدقائي قصائدَ في حبِّ الوطن بعدها سأعيشُ أحسن عيشة سأكتب الليلة : يورانيوم الأرشيف يؤكسدُ فخار اللحظة أُهرطقُ القمحَ من أجل عجينة نحاسٍ باردة ثورُ الوليمة يلطعُ أُسَّ البروتون فمُ التلغراف يتقيأ حامضَ اللبنيكْ سبايروجيرا خضراء تنام تحت المخدّة “ هاشتاك “ قويّ يلبطُ في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلفيق شعري من دفتر السنة-علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلفيق شعري من دفتر السنة-علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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