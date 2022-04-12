2022/04/12 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سفير طهران الجديد من مواليد النجف ويجيد اللهجة العراقية وقيادي سابق في الحرس طهران -بغداد -الزمان أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، عن تسمية سفير جديد لها في العراق بديلا عن السفير الحالي إيرج مسجدي، الذي يمارس مهامه منذ عام 2017، كما اعلنت في الوقت ذاته عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تواكب الانسداد بين الإطار والتيار بتغيير سفيرها في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تواكب الانسداد بين الإطار والتيار بتغيير سفيرها في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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