إيران‭ ‬تواكب‭ ‬الانسداد‭ ‬بين‭ ‬الإطار‭ ‬والتيار ‭ ‬بتغيير‭ ‬سفيرها‭ ‬في‭ ‬العراق

2022/04/12 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفير‭ ‬طهران‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬النجف‭ ‬ويجيد‭ ‬اللهجة‭ ‬العراقية‭ ‬وقيادي‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬الحرس ‭ ‬طهران‭ -‬بغداد‭ -‬الزمان أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬الاثنين،‭ ‬عن‭ ‬تسمية‭ ‬سفير‭ ‬جديد‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بديلا‭ ‬عن‭ ‬السفير‭ ‬الحالي‭ ‬إيرج‭ ‬مسجدي،‭ ‬الذي‭ ‬يمارس‭ ‬مهامه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬كما‭ ‬اعلنت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬مرتقبة‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‭ ‬إلى‭ […]

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