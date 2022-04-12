وفاة سبعة بالحمى النزفية والخطر يتهدد جنوب العراق

2022/04/12 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية‭ (‬العراق‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬عراقية‭ ‬الاثنين‭ ‬وفاة‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬واصابة‭ ‬أخرين‭ ‬جراء‭ ‬الاصابة‭ ‬بمرض‭ ‬‮«‬الحمى‭ ‬النزفية‮»‬‭ ‬المعروفة‭ ‬بأسم‭ ‬حمى‭ ‬الكونغو‭ ‬،‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬جراء‭ ‬ملامسة‭ ‬الماشية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭.‬وقال‭ ‬حسين‭ ‬رياض‭ ‬مدير‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ذي‭ ‬قار‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬توفي‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬ويعاني‭ ‬ثامن‭ ‬أصابة‭ ‬خطرة‭ ‬منذ‭ […]

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