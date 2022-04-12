2022/04/12 | 00:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Axv5i__P7Hc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ريبين سلام : برهم صالح يدرك ان أمام إعادة ترشيحه ثلثي النواب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ريبين سلام : برهم صالح يدرك ان أمام إعادة ترشيحه ثلثي النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).