البابا فرنسيس سيزور كازاخستان في سبتمبر

2022/04/12 | 00:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيزور البابا فرنسيس كازاخستان، أكبر دول آسيا الوسطى، في سبتمبر، على ما أعلنت رئاسة هذا البلد، الاثنين، مؤكدة أنه سيشارك في حوار بين الأديان.

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