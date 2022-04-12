2022/04/12 | 01:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر ديوان الوقف الشيعي، بياناً شديد

اللهجة تجاه "قناة UTV" العراقية، متهما

اياها ببثت اساءة للإسلام والحوزة

العلمية واتباع مذهب اهل البيت (ع).

وقال الديوان في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "رصد

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