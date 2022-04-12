ضبط تلاعب واختلاس في ثلاث دوائر حكومية بالديوانية

2022/04/12 | 01:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة

الاتحادية، عن تنفيذها ثلاث عمليات ضبط

في مديرية التسجيل العقاري وشركة توزيع

المنتجات النفطية ومؤسسة السجناء في

الديوانية جنوبي العراق.

وقالت الدائرة في بيان تلقت

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