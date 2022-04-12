متظاهرون يحرقون مكتب 'الصرخي' في بابل

2022/04/12 | 01:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بقيام متظاهرون بحرق مكتب رجل الدين "محمود الصرخي" في محافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "متظاهرين اقدموا قبل قليل على حرق مكتب الصرخي في منطقة القاسم بمحافظة بابل".

وتظاهر العشرات من المواطنين، امس الاثنين، أمام مكاتب "الصرخية" في بابل والناصرية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو لشخص قالت إنه يتبع لرجل الدين محمود الصرخي، تضمن اساءة للمراقد الدينية.

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