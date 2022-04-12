2022/04/12 | 01:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: P28ZPbIItCI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. علي حميد الدليمي: لايسمح للطالب الناجح باعادة السنة الدراسية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. علي حميد الدليمي: لايسمح للطالب الناجح باعادة السنة الدراسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).