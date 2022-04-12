2022/04/12 | 01:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vaVrJCji-xw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحمد الشريفي: الضرورة التي اقتضت تشكيل الحشد كانت بسبب سوء إدارة الأمن) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحمد الشريفي: الضرورة التي اقتضت تشكيل الحشد كانت بسبب سوء إدارة الأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).