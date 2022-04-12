قائد شرطة بابل يأمر بغلق جميع الحسينيات والمكاتب التابعة لاتباع الصرخي في المحافظة

2022/04/12 | 01:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

اصدر قائد شرطة بابل اللواء خالد تركي جهاد الشمري، الثلاثاء، قراراً بعد القبض على خطيب دعوة "هدم قبور اهل البيت".

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، ان "قائد شرطة بابل امر بغلق جميع الحسينيات والمكاتب التابعة للصرخي".

واضاف، ان "ذلك حفاظا على السلم المجتمعي".

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