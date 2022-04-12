وزير التربية يحدد موعد الامتحانات النهائية للسادس الإعدادي ويتحدث عن الدور الثالث

2022/04/12 | 01:22 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد وزير التربية علي حميد الدليمي، سعي الحكومة لتثبيت المحاضرين المجانيين، فيما حدد مطلع تموز المقبل موعدا للامتحانات الوزارية للسادس الإعدادي.

وقال الدليمي في لقاء متلفز، أن "موضوع المحاضرين المجانيين شائك وصعب وبدأ منذ أكثر من 6 سنوات"، لافتا الى أن "الحكومة الحالية وضعت منذ اليوم الأول معالجات للمحاضرين المجانيين".

وأضاف، أن "الاستعانة بالمحاضرين المجانيين كان لسد الشواغر في المدارس"، مؤكدا أن "الأعداد الكبيرة من المحاضرين حالت دون تثبيتهم على الملاك الدائم ولدينا الآن 41 ألف موظف إداري بالمجان".

وتابع: "نسعى لأن يكون هنالك توظيف على الملاك الدائم للمحاضرين المجانيين"، مبينا "لدينا أكثر من 13 مليون تلميذ وطالب يزدادون سنوياً بواقع 700 ألف".

واوضح الدليمي، انه "سيتم نقل الصلاحيات بالكامل إلى وزارتي التربية والصحة في الموازنة الجديدة".

وبشأن الامتحانات الوزارية قال الدليمي، " أوقفنا الدور الثالث لطلبة السادس الإعدادي ولن يعمل به لجميع المراحل"، مشيرا الى ان "الامتحانات النهائية للسادس الإعدادي قد تكون في الأول أو الثاني من تموز المقبل".

وبين أنه "لا يسمح لطلبة السادس الإعدادي الناجحين بإعادة السنة الدراسية"، مؤكدا ان "الدخول الوزاري سيكون بـ3 دروس مع إضافة 10 درجات".

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