رغم الخسارة.. القوة الجوية يحافظ على وصافة مجموعته بدوري الأبطال

2022/04/12 | 01:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حافظ فريق القوة الجوية، على وصافة المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا.واستقر الصقور في الوصافة بعدما تغلب الشباب السعودي على الجزيرة الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد.وخسر القوة الجوية أمام مومباي الهندي بهدفين لهدف في الجولة الثانية من دور المجموعات.وحصد القوة الجوية ثلاث نقاط بعد تغلبه على الجزيرة الإماراتي في الجولة […]

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القوة الجوية يحافظ على وصافة مجموعته بدوري الأبطال أولاً على ايرث نيوز.

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