قائد شرطة بابل يأمر بغلق جميع الحسينيات والمكاتب التابعة لاتباع الصرخي

2022/04/12 | 01:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل – واعأمر قائد شرطة محافظة بابل اللواء خالد تركي جهاد الشمري، بغلق جميع الحسينيات والمكاتب التابعة لاتباع الصرخي.وقال الشمري في تصريح لعدد من وسائل الاعلام تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "أمر بغلق جميع الحسينيات والمكاتب التابعة لأتباع الصرخي حفاظاً على السلم المجتمعي ".وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الوطني، القبض على شخص تهجم على الرموز الدينية ومراقد آل البيت (ع) في بابل.وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "استناداً إلى ما ورد في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم رصده من قبل جهاز الأمن الوطني، وبناء على مذكرة قضائية، ألقت قوة من الجهاز في محافظة بابل القبض على شخص ينتمي إلى الحركات الدينية المتطرفة يدعو إلى الإساءة إلى الرموز والطقوس الدينية وكذلك الدعوة إلى هدم المراقد المقدسة".وأضاف، أنه "قد جرى تدوين أقوال المتهم أصولياً، واحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

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