2022/04/12 | 01:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط الأمريكي بشكل حاد، الاثنين، إلى أدنى مستوى إغلاق منذ الأيام الأولى للحرب في أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ بداية الحرب في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ بداية الحرب في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).